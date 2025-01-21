Tuyển Video Editor Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mac Marketing
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Mac Marketing

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Mac Marketing

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 699 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biên tập, chỉnh sửa hình ảnh, video chạy quảng cáo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên dụng như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...
Lựa chọn âm nhạc, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh phù hợp để tăng tính hấp dẫn cho video.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, account...) để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của từng dự án.
Đảm bảo chất lượng video theo đúng tiêu chuẩn và thời hạn được giao.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng video.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về edit video từ 1 - 2 năm
Chuyên môn kiến thức thiết kế, xử lý hình ảnh, đồ họa, video
Kinh nghiệm dựng video và thiết kế 2D
Thái độ tốt, tiếp thu, cầu thị và chăm chỉ
Có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các yêu cầu chỉnh sửa và thay đổi.
Tiếng anh tốt là một điểm cộng

Tại Mac Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 10.000.000 đến 15.000.000/tháng;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, và các đãi ngộ khác của công ty;
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty;
Cơ hội được đào tạo, phát triển công việc trong môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
Có cơ hội thăng tiến, lộ trình công việc rõ ràng và cam kết lâu dài
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, thưởng KPI, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đi làm ngay nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mac Marketing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mac Marketing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 699 Nguyen Kiem St, Ward 03, Go Vap District

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

