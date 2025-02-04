Tuyển Video Editor Công ty TNHH Anh ngữ Vietop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Setup ánh sáng, quay phim, dựng video và chụp ảnh để tạo ra các sản phẩm video hoàn chỉnh phục vụ cho các chiến dịch quảng bá, khóa học tiếng Anh, và xây dựng hình ảnh của trung tâm tiếng Anh.

Chỉnh sửa video trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok.

Thiết lập OBS Livestream bằng các thiết bị quay chuyên dụng.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing và các bộ phận liên quan để phát triển và nâng cao hình ảnh công ty thông qua các video sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Video Editor hoặc các vị trí tương tự.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như After Effects, Adobe Premiere, CapCut và các công cụ thiết kế như Photoshop, Lightroom.

Có khả năng tư duy hình ảnh tốt, đặc biệt là trong việc lựa chọn góc quay, ánh sáng và bố cục.

Hiểu biết về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng và sử dụng các thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh và thể hiện được năng lượng tích cực, vui tươi trong công việc.

Có khả năng hướng dẫn diễn xuất cho người tham gia quay để đảm bảo chất lượng nội dung video là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Anh ngữ Vietop Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-15 triệu/ tháng. Thưởng nóng và thưởng KPI target

Được cung cấp thiết bị làm việc.

Tham gia miễn phí khóa học IELTS tại công ty dành cho nhân sự và chính sách học phí riêng biệt dành cho người thân.

Chính sách nhân viên chính thức: ngày phép năm, BHXH & BHYT, Team Building và khám sức khỏe theo kế hoạch chung của Công ty.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm.

