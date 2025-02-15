Tuyển Video Editor Công ty cổ phần Gamee làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty cổ phần Gamee
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 401– 402, số 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video quảng cáo cho các sản phẩm game của công ty.
Thiết kế Motion/Animation và sản xuất hậu kỳ. ( Animator có team 2D anim phụ trách)
Làm việc với các bộ phận: Art, Animation, FX
Sắp xếp, quản lý kho lưu trữ dữ liệu video/clip và bảo mật dữ liệu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm motion graphic và mảng Game
Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển
Đam mê game, khả năng tư duy, sáng tạo tốt
Sử dụng thành thạo các máy móc, phần mềm về dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh
Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm.
Yêu thích việc tạo ra các sản phẩm creative video.
Tại Công ty cổ phần Gamee Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 18.000.000 VND. Thử việc hưởng 100% lương. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Lương: 8.000.000 - 18.000.000 VND.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)
Văn hóa cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân sự
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm trong hoặc ngoài nước min 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gamee
