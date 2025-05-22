Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Edit các video ngắn (30s – 90s) theo kịch bản có sẵn phục vụ chiến dịch quảng cáo sản phẩm trên TikTok, Facebook, YouTube Shorts.

Kết hợp với team Marketing và Content để lên ý tưởng sáng tạo, bắt trend nhanh nhằm tạo ra nội dung hấp dẫn, thu hút lượt xem và tăng chuyển đổi.

Chỉnh sửa edit video: cắt ghép, chỉnh màu, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề

Theo dõi, phân tích hiệu quả video để cải thiện các sản phẩm sau.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm dựng/edit video ngắn, ưu tiên đã làm video ngắn bán hàng, quảng cáo sản phẩm, TMĐT, F&B, Mỹ phẩm, Thời trang,...

Thành thạo Adobe Premiere, CapCut, hoặc các phần mềm dựng video phổ biến.

Ưu tiên ứng viên có khả năng quay video ngắn bằng điện thoại hoặc máy quay Pocket 3.

Sáng tạo, bắt trend tốt, có tư duy thẩm mỹ.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, chủ động và không ngại deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu đồng/tháng + thưởng.

Thưởng lương tháng 13 + Lễ Tết, đầy đủ chế độ BHXH theo quy định.

Được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các hoạt động team building, event nội bộ, cơ hội học hỏi nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin