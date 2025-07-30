Tuyển Cloud Engineer Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Position Summary:

Tóm tắt vị trí

• The role is to perform scheduled maintenance to prevent malfunction; to make repairs when equipment fails unexpectedly. This role may require extensive travel to satellite locations and other sites as required and may be allowed to lead suitable local technical projects.

Thực hiện bảo trì theo lịch trình để ngăn ngừa sự cố; sửa chữa khi thiết bị hỏng hóc đột xuất. Yêu cầu công việc phải di chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu và có thể được phép dẫn dắt các dự án kỹ thuật tại địa bàn phù hợp

• To provide technical support to the Clinical Resource Specialist in trials and installations

Cung cấp hỗ trợ Kỹ thuật cùng với Bộ phận Đào tạo lâm sàng trong các lần chạy đầu tiên và lắp đặt thiết bị mới

• Assist customer service with technical clarification of customer orders

Trợ giúp Dịch vụ Khách hàng để làm rõ các yêu cầu của Khách hàng

Key responsibilities / authorities:

Trách nhiệm chính/ uỷ quyền