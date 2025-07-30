Tuyển Cloud Engineer Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Cloud Engineer Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company

Cloud Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, 366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Position Summary:
Tóm tắt vị trí
• The role is to perform scheduled maintenance to prevent malfunction; to make repairs when equipment fails unexpectedly. This role may require extensive travel to satellite locations and other sites as required and may be allowed to lead suitable local technical projects.
Thực hiện bảo trì theo lịch trình để ngăn ngừa sự cố; sửa chữa khi thiết bị hỏng hóc đột xuất. Yêu cầu công việc phải di chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu và có thể được phép dẫn dắt các dự án kỹ thuật tại địa bàn phù hợp
• To provide technical support to the Clinical Resource Specialist in trials and installations
Cung cấp hỗ trợ Kỹ thuật cùng với Bộ phận Đào tạo lâm sàng trong các lần chạy đầu tiên và lắp đặt thiết bị mới
• Assist customer service with technical clarification of customer orders
Trợ giúp Dịch vụ Khách hàng để làm rõ các yêu cầu của Khách hàng
Key responsibilities / authorities:
Trách nhiệm chính/ uỷ quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company

Fresenius Medical Care Vietnam Limited Liability Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Floor 2, PLS Building, 366 Nguyen Trai Street, Ward 8, District 5 Ho Chi Minh city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cloud-engineer-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job366945
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH CLOUD ACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CLOUD ACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Cloud Engineer Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Wall Street English
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3 USD Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
2,000 - 3 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Cloud Engineer Bosch Automotive R&D Center In HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Alubend VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1200 Triệu Công ty TNHH Alubend VietNam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Meyer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD Công Ty TNHH Meyer Việt Nam
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RMIT University Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CST Industries, INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CST Industries, INC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty CP Công Nghiệp Công Nghiệp Vĩnh Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Công Ty CP Công Nghiệp Công Nghiệp Vĩnh Tường
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH M.j Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH M.j Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH FPT Smart Cloud làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 3,000 USD Công Ty TNHH FPT Smart Cloud
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD Avery Dennison Vietnam
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Petroleum Offshore Trading And Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD Petroleum Offshore Trading And Services Joint Stock Company
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Công Nghiệp (CNI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Công ty TNHH Công Nghiệp (CNI)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Aden Services (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1000 - 2000 Triệu Công ty TNHH Aden Services (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CORSAIR MARINE INTERNATIONAL CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CORSAIR MARINE INTERNATIONAL CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Persolkelly Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu Persolkelly Vietnam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer SM - Cyclo (Việt Nam) Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SM - Cyclo (Việt Nam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer TIKI Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TIKI Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Schenker Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Schenker Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Boustead Projects (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Boustead Projects (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Teamwork Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Teamwork Vietnam Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Yinson Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yinson Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Access Professional Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Access Professional Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MiTek Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm