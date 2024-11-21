Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD - C - 07 - Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận lệnh sản xuất, hồ sơ đơn hàng, tổ chức thông tin và triển khai, phân công công việc cho các tổ viên thuộc tổ sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao về mặt sản lượng và chất lượng hàng hóa.

Giám sát tình hình nguyên vật liệu sản xuất, giao nhận hàng hóa giữa bộ phận mình quản lý với các bộ phận liên quan.

Quản lý tình hình các thiết bị thuộc phạm vi quản lý như số lượng, phương thức vận hành, chất lượng hoạt động...; kiểm tra và kịp thời phát hiện, chủ động giải quyết những tồn tại và phát sinh nhằm đảm bảo quá trình vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả.

Thực hiện ghi chép các số liệu báo cáo định kỳ và đột xuất, các thông số kỹ thuật...trong phạm vi quản lý khi được phân công

Quản lý công nhân trong tổ, thực hiện các công tác liên quan nhân sự như điểm danh, kỷ luật, phân công công việc....

Hướng dẫn, kiểm tra quy trình vận hành, quy trình thao tác sản xuất, kỹ thuật an toàn điện, xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ cho tổ viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành

Giao tiếp tiếng anh tốt

Kĩ năng kĩ thuật chuyên môn, sắp xếp, triển khai và giám sát công việc cấp tổ.

Kĩ năng tổ chức, quản lý con người khéo léo.

Kĩ năng giao tiếp, xử ký tốt các vấn đề phát sinh trong công việc.

Có khả năng lên kế hoạch sản xuất tinh gọn và giảm thời gian sản xuất

=> Ứng viên vui lòng ứng tuyển bằng CV Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng 13.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Giờ làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7. Từ 8:00 đến 17:00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin