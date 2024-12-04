Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Xuất dữ liệu bán hàng từ phần mềm đưa vào bảng kê công nợ theo dõi hàng ngày, hàng tuần

– Theo dõi báo cáo tuổi nợ khách hàng chi tiết hàng tuần và tính toán các loại chiết khấu, đảm bảo thực hiện các chính sách kinh doanh hiệu quả.

– Lập kế hoạch các khoản thu hàng tuần, hàng tháng

– Theo dõi và cập nhật dữ kiệu thông tin khách hàng kịp thời về các khoản thu nợ

– Làm việc với nhân viên Sales và khách hàng về tình hình công nợ và phản hồi với khách hàng kịp thời

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Biết sử dụng phần mềm kế toán (Biết Misa là một lợi thế)

– Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

– Có kiến thức kế toán về các khoản phải thu công nợ

– Có 1 năm kinh nghiệm

– Sử dụng Excel ở mức khá trở lên

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: cạnh tranh (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

– Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.

– 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.

– Phụ cấp cơm khi ký HĐLĐ chính thức.

– Thưởng Lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin