Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI. làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 18A/10, khu phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất vật tư đầu vào đầu ra.

Lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

Nhập liệu sổ sách, chứng từ.

Đối chiếu công nợ và xuất hóa đơn đầu ra.

Các công việc phát sinh khác do cấp trên chỉ định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan về tài chính, kế toán. Bằng cấp: Cao đẳng

Độ tuổi: Không giới hạn

Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên

Kỹ năng:

Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Misa.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, yêu thích và tâm huyết với công việc, hỗ trợ đồng nghiệp, học hỏi và cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000/ tháng (tùy năng lực)

Bảo hiểm theo quy định.

Phụ cấp: cơm trưa.

Chăm sóc sức khỏe.

Đào tạo.

Chế độ nghỉ phép.

Các chế độ khác theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI.

