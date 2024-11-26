Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 481/42 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ

Ra bill theo giá niêm yết có sẵn

Quản lý giá mua từ đại lý và nhập liệu vào file có sẵn trên hệ thống

Quản lý công nợ đại lý, theo dõi và nhập lệnh thu - chi hằng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán (Cao Đẳng trở lên)

Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm trở lên (ưu tiên kế toán nghành logistics

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00p đến 17h30p (nghỉ trưa từ 12h đến 13h30p, và nghỉ chiều thứ 7)

Lương thoả thuận theo năng lực từ 9tr trở lên

Hưởng đầy đủ thưởng lễ, tết,.. theo quy định luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae

