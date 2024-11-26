Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 481/42 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Ra bill theo giá niêm yết có sẵn
Quản lý giá mua từ đại lý và nhập liệu vào file có sẵn trên hệ thống
Quản lý công nợ đại lý, theo dõi và nhập lệnh thu - chi hằng ngày

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán (Cao Đẳng trở lên)
Kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm trở lên (ưu tiên kế toán nghành logistics

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00p đến 17h30p (nghỉ trưa từ 12h đến 13h30p, và nghỉ chiều thứ 7)
Lương thoả thuận theo năng lực từ 9tr trở lên
Hưởng đầy đủ thưởng lễ, tết,.. theo quy định luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ae

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 76/2A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

