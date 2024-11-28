Tuyển Kế toán công nợ CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 975 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, HCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm soát chứng từ thanh toán, chứng từ thu, chi và hạch toán vào phần mềm.

- Kiểm tra, soát xét các báo cáo quỹ, báo cáo công nợ, báo cáo ngân hàng, thuế.

- Kiểm tra và đôn đốc xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả tại Công ty.

- Lập báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính theo quy định.

- Lập các báo cáo quản trị hàng tuần, tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong triển khai hoạt động chung của Công ty;

- Các công việc khác theo phân công của BGĐ công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm kế toán.

- Chịu được áp lực cao, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến.

- Tiếp cận công việc nhanh, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin tốt.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 đến 15 triệu. (Thỏa thuận tùy theo năng lực).

- Cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp

- HĐLĐ, BHXH đầy đủ, lương thưởng tháng 13, nghỉ dưỡng du lịch hàng năm.

- Làm việc giờ hành chính từ 8h đến 17h, nghỉ trưa từ 12h đến 13h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.