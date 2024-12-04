Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Tiến Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Tiến Hiếu
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty TNHH Tiến Hiếu

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Tiến Hiếu

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Hòa Bình Green 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Xuất hóa đơn GTGT
2. Quản lý và cập nhật sổ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
3. Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng
4. Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý
5. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.
6. Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.
7. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.
8. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ hoặc vị trí tương đương.
2. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan
3. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán ( ưu tiên ứng viên biết sử dụng PM kế toán Fast, Misa, Asu..)
4. Có sự tự tin trong giao tiếp, Nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.
5. Khả năng quản lý, sắp xếp công việc, xử lý công việc.

Tại Công ty TNHH Tiến Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-9 triệu
- Hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các phúc lợi khác theo luật Bộ luật lao động quy định.
- Được tham gia các chương trình tham quan dã ngoại, team building, tiệc liên hoan gặp mặt thường niên của Công ty nếu có.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tiến Hiếu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tiến Hiếu

Công ty TNHH Tiến Hiếu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

