Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31/34A Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của kế toán trưởng.

Nhập dữ liệu lên phần mềm.

Theo dõi và thu hồi công nợ theo danh sách được phân công.

Học chuyên ngành kế toán.

Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp chờ bằng.

Biết sử dụng tin học văn phòng: Word, excel.

Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương trong quá trình thực tập

Được hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập

Được nhận làm việc chính thức tại công ty

Được xác nhận dấu mộc để báo cáo về trường

