Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31/34A Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của kế toán trưởng.
Nhập dữ liệu lên phần mềm.
Theo dõi và thu hồi công nợ theo danh sách được phân công.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học chuyên ngành kế toán.
Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp chờ bằng.
Biết sử dụng tin học văn phòng: Word, excel.
Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương trong quá trình thực tập
Được hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập
Được nhận làm việc chính thức tại công ty
Được xác nhận dấu mộc để báo cáo về trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
