Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kế toán công nợ

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Thăng Long, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Xuất hóa đơn và đối chiếu công nợ trên phần mềm kế toán.
- Xuất hóa đơn đại lý theo danh sách được gửi từ kế toán công nợ nước ngoài.
- Kiểm tra và hoạch toán công nợ thu/chi trên phần mềm kế toán.
- Gửi Pending List vào cuối tuần cho bộ phận kinh doanh.
- Làm báo cáo forecast weekly và nợ xấu gửi đến trưởng team công nợ.
- Và các công việc khác theo phân công của Quản lý kế toán.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng sắp xếp, xử lý công việc khoa học
- Trung thực, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, xét tăng lương mỗi năm, không bao giờ chậm trễ lương.
- Đãi ngộ khác như: Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định Nhà nước; Nhiều hoạt động đào tạo, vui chơi, du lịch trong và ngoài nước, thẻ bảo hiểm sức khỏe PTI chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện cao cấp...
- Môi trường năng động (8X, 9X): Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến và trao quyền
- Đồng nghiệp tài năng, thân thiện, hỗ trợ nhau hết mình
- Công việc đúng đam mê và nhiều cơ hội phát triển.
- Được đào tạo tận tâm qua từng công việc thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

