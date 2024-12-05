Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tính hoa hồng bán hàng và thuế TNCN cho nhân viên kinh doanh
Theo dõi công nợ và tạm ứng của nhân viên
Theo dõi và thu hồi công nợ các nhà cung cấp
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH các chuyên ngành về kế toán doanh nghiệp
Có kinh nghiệm làm trong môi trường BĐS là lợi thế
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm với vị trí công việc tương tự
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong ứng xử tình huống
Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Giỏi excel, am hiểu về thuế TNCN, kỹ năng đòi nợ tốt
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 9 – 11 Triệu/tháng + thưởng – Có thể tự deal cao hơn theo năng lực
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp), Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
