Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô IV.11, Đường CN4 , Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

- Ra phiếu xuất kho/nhập kho.

- Xuất hoá đơn cho khách hàng.

- Kiểm soát giao nhận hàng hoá và theo dõi chi phí, thanh toán. Theo dõi hàng nhập bị lỗi.

- Theo dõi hợp đồng và giá cả. Theo dõi công nợ từng khách hàng. Phát sinh nợ có.

- Làm các báo cáo tồn kho, kiểm kho thực tế định kì hàng tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng kế toán trở lên.

- > 2 năm kinh nghiệm.

- Thành thạo PM MISA, MS office, Kiotviet

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng

- Xét tăng lương theo năng lực và khối lượng công việc mỗi năm

- Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo luật.

- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7: 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

