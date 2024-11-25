Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô IV.11, Đường CN4 , Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Ra phiếu xuất kho/nhập kho.
- Xuất hoá đơn cho khách hàng.
- Kiểm soát giao nhận hàng hoá và theo dõi chi phí, thanh toán. Theo dõi hàng nhập bị lỗi.
- Theo dõi hợp đồng và giá cả. Theo dõi công nợ từng khách hàng. Phát sinh nợ có.
- Làm các báo cáo tồn kho, kiểm kho thực tế định kì hàng tháng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng kế toán trở lên.
- > 2 năm kinh nghiệm.
- Thành thạo PM MISA, MS office, Kiotviet
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng
- Xét tăng lương theo năng lực và khối lượng công việc mỗi năm
- Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo luật.
- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7: 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27/9 Tân Thới Nhất 8, Tân Thới Nhất, Quận 12

