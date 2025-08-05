Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Auraleaf, Nhà Nhập khẩu và phân phối trà Nhật Bản hữu cơ cao cấp đang tìm kiếm ứng viên KẾ TOÁN CÔNG NỢ năng động, tỉ mỉ để cùng tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn yêu thích con số, đam mê sự chính xác và muốn phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, đây chính là cơ hội dành cho bạn!

CÔNG VIỆC CHÍNH:

- Lập hóa đơn, chứng từ và thực hiện báo cáo VAT hàng quý theo quy định.

- Quản lý nhập/xuất kho trên phần mềm MISA, đảm bảo số liệu chính xác.

- Đối soát công nợ khách hàng hàng tháng, xử lý các phát sinh (nếu có).

- Lập bảng lương hàng tháng, báo cáo PIT theo quý.

- Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.