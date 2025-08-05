Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf
- Hồ Chí Minh: 209/76 A6 Tôn Thất Thuyết, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Auraleaf, Nhà Nhập khẩu và phân phối trà Nhật Bản hữu cơ cao cấp đang tìm kiếm ứng viên KẾ TOÁN CÔNG NỢ năng động, tỉ mỉ để cùng tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn yêu thích con số, đam mê sự chính xác và muốn phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, đây chính là cơ hội dành cho bạn!
CÔNG VIỆC CHÍNH:
- Lập hóa đơn, chứng từ và thực hiện báo cáo VAT hàng quý theo quy định.
- Quản lý nhập/xuất kho trên phần mềm MISA, đảm bảo số liệu chính xác.
- Đối soát công nợ khách hàng hàng tháng, xử lý các phát sinh (nếu có).
- Lập bảng lương hàng tháng, báo cáo PIT theo quý.
- Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán công nợ, hoặc kế toán thuế.
- Thành thạo Excel(hàm VLOOKUP, SUMIF…), Misa, chịu được áp lực công việc.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DFY Global – Auraleaf
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
