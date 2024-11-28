Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi công nợ của khách hàng;

- Đốc thúc thanh toán, nhắc nợ đầy đủ, kịp thời; Kiểm soát nợ phát sinh & thu hồi công nợ theo quy định của Công ty;

- Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ theo phân công của Cán bộ phụ trách;

- Thực hiện các báo cáo liên quan hàng tuần/ hàng tháng;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành nghề có liên quan đến Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, công nợ,.. và có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

- Có kinh nghiệm lập báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách

- Nhiệt tình, chủ động, linh hoạt, có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và xử lý xung đột tốt

- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn

- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty (phép năm, lễ tết, sinh nhật Tập Đoàn, lương tháng 13, hiếu hỉ....)

- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm, mua gói bảo hiểm sức khỏe Vingroup.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại Vinmec

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến rộng mở

- Đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinmec, Vinschool, Vinpearl, Vinfast...;

Cách Thức Ứng Tuyển

