Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM

Kỹ sư hiện trường

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ, kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công
- Giám sát thi công, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và nghiệm thu
- Quản lý chi phí, kiểm kê vật tư thiết bị tại công trường
- Điều phối, giám sát nhân công làm việc tại công trường
- Thực hiện các thủ tục an toàn trong xây dựng
- Một số công việc khác theo sự điều động của Công ty
- Chi tiết công việc có thể thay đổi tùy vào khối lượng công việc và năng lực ứng viên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ khí, xây dựng, nội thất,....
- Sử dụng thành thạo: AutoCad, MS Office
- Kinh nghiệm: không yêu cầu cao về kinh nghiệm, quan trọng là thái độ, tinh thần tích cực, ham học hỏi.
- Sức khỏe tốt
- Chi tiết công việc có thể thay đổi tùy vào khối lượng công việc và năng lực ứng viên.
- Độ tuổi trên 24

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12 - 15 triệu (thỏa thuận khi trao đổi phỏng vấn)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được xét thưởng định kỳ theo quy định của Công ty tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và năng lực của mỗi cá nhân
- Được đánh giá xem xét nâng lương theo năng lực, sự cống hiến, thâm niên
- Tham gia các hoạt động sinh hoạt, hưởng các chế độ khác như: du lịch, các khóa đào tạo, khám sức khỏe,...
- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, có chỗ ở khi công tác xa
- Có cơ hội học tập, đào tạo và phát triển
- Làm việc trong môi trường tích cực, có nhiều cơ hội học hỏi về chuyên môn và giá trị cuộc sống, được phát huy năng lực và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô S5-5, Cụm Sản xuất Làng Nghề Tập Trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

