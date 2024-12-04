Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 3, tòa Netland Building, ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

- Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.

- Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.

- Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát

- Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,...

- Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

- Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

- Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh lân cận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan

- Thành thạo kỹ năng xem bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình.

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo dự án.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh động xử lý các vấn đề tại công trình.

- Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Office

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 15 triệu/tháng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.

- Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,...

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Tham gia các hoạt động, sự kiện gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN

