Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Làm việc trực tiếp ở công trường hoặc VP

Điều hành, giám sát đốc thúc công việc đội thi công

Ngành nghề: Thi công cừ larsen, hệ văng chống.

Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hiện trường. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo

Có kinh nghiệm hiện trường

Nếu không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo

Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc Đại học

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 22 triệu.

Thưởng Tết, tăng lương, Teambuiding theo quy định công ty Có cơ hội thăng tiến, lương thưởng theo năng lực

Được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Sinh nhật

Thưởng theo quy định của công ty

Địa điểm làm việc: TP Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin