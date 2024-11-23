Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Làm việc trực tiếp ở công trường hoặc VP
Điều hành, giám sát đốc thúc công việc đội thi công
Ngành nghề: Thi công cừ larsen, hệ văng chống.
Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm hiện trường. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo
Có kinh nghiệm hiện trường
Nếu không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo
Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc Đại học
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15 - 22 triệu.
Thưởng Tết, tăng lương, Teambuiding theo quy định công ty Có cơ hội thăng tiến, lương thưởng theo năng lực
Được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Sinh nhật
Thưởng theo quy định của công ty
Địa điểm làm việc: TP Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company
