Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 25 USD

1. Xây dựng và triển khai chiến lược cho bộ phận KỸ THUẬT:

- Xây dựng chiến lược giải pháp kỹ thuật, đảm bảo có các chỉ tiêu cụ thể theo mô hình 5W2H (What, Why, When, Where, Who, How, How much)

- Tham gia phân tích, cung cấp thông tin đa chiều với vai trò tư vấn giải pháp (TS) cùng bộ phận Kinh doanh nhằm tối ưu tỷ lệ thắng thầu (win deal), dành thời gian và nguồn lực như một dự án chiến lược

- Lập kế hoạch triển khai theo tuần, tháng cho từng nhân sự kỹ thuật với các mục tiêu và kết quả kỳ vọng rõ ràng.

- Giám sát tiến độ công việc hàng tuần, hàng tháng dựa trên KPI và kế hoạch của từng nhân sự, thực hiện đánh giá định kỳ và đưa ra hành động cải tiến cụ thể sau mỗi buổi rà soát.

- Tổ chức các cuộc họp 1:1 với nhân sự có nhu cầu hỗ trợ, tư vấn giải pháp, giải quyết vướng mắc nội bộ, nâng cao hiệu suất và phát triển cá nhân

2. Xây dựng các hoạt động phát triển nhân sự:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể cho đội ngũ kỹ thuật

- Thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp (Career Development Plan - CDP) cho từng cá nhân trong đội ngũ kỹ thuật

- Thúc đẩy văn hóa khai vấn (coaching) nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và tinh thần làm chủ của đội ngũ.

- Xây dựng bộ tài liệu mô tả công việc (JD), quy trình đánh giá hiệu suất (Performance Review) và các công cụ quản lý nhân sự liên quan