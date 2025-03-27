Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 Võ Thị Sáu, P Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt, quẹt thẻ tại cửa hàng.
Lập hóa đơn bán hàng và thanh toán tiền đơn hàng phát sinh tại cửa hàng.
Nhận chứng từ nhập hàng, kiểm tra và nhập vào hệ thống.
Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa tại cửa hàng.
Báo cáo doanh thu cuối ngày.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hiệu suất công việc.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 23-27 tuổi, sức khỏe tốt. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Thu nhập: 7 triệu - 9 triệu
Trình độ: Trung Cấp trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng KiotViet…
Trung thực, siêng năng, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp, tính toán, xử lý vấn đề.
Hiểu biết về các chương trình khuyến mãi.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Thời gian làm việc: xoay ca 7 tiếng/ngày, off 1 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Xét tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực.
Phụ cấp sinh nhật, hiếu hỉ, tổ chức sinh nhật, tiệc liên hoan hàng tháng.
Thưởng dịp Lễ Tết theo quy chế của công ty.
Teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 132 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

