Tuyển Nhân viên Thu ngân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện thu tiền của khách, xuất hóa đơn điện tử
Thực hiện các giao dịch chuyển khoản online trả công nợ cho nhà cung cấp.
Báo cáo kết ca thu chi cuối ca.
Cung cấp linh kiện cho kỹ thuật viên.
Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ trên 18 tuổi, không xét bằng Đại học, chỉ cần trung cấp hoặc cao đẳng.
Ưu tiên ứng viên không còn vướng lịch học đáp ứng thời gian ca 11h30-20h30. (nghỉ chiều 30 phút)
Có thể tăng ca sáng theo yêu cầu của cấp trên.
Ưu tiên biết về vi tính, giỏi Excel
Ưu tiên từng làm công việc liên quan đến thu tiền, thủ quỹ.
Chịu khó, trung thực.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương dựa trên kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng tết cao.
Chế độ mừng sinh nhật, hiểu hỉ và ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Môi trường năng động, trẻ trung và được đào tạo bài bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
