Tuyển Nhân viên Thu ngân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện thu tiền của khách, xuất hóa đơn điện tử

Thực hiện các giao dịch chuyển khoản online trả công nợ cho nhà cung cấp.

Báo cáo kết ca thu chi cuối ca.

Cung cấp linh kiện cho kỹ thuật viên.

Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ trên 18 tuổi, không xét bằng Đại học, chỉ cần trung cấp hoặc cao đẳng.

Ưu tiên ứng viên không còn vướng lịch học đáp ứng thời gian ca 11h30-20h30. (nghỉ chiều 30 phút)

Có thể tăng ca sáng theo yêu cầu của cấp trên.

Ưu tiên biết về vi tính, giỏi Excel

Ưu tiên từng làm công việc liên quan đến thu tiền, thủ quỹ.

Chịu khó, trung thực.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng tết cao.

Chế độ mừng sinh nhật, hiểu hỉ và ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Môi trường năng động, trẻ trung và được đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin