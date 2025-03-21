Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BANYAN TREE CAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BANYAN TREE CAFE
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Sắp xếp công việc đầu ca.
In hóa đơn, thanh toán tiền cho khách
Order hàng hóa.
Lập báo cáo cuối ca.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng word và excel.
Tiếng anh giao tiếp.
Từ đủ 18 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BANYAN TREE CAFE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Tips + OT (nếu có)
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BANYAN TREE CAFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
