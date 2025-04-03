Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tiền mặt của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, chứng từ liên quan đến giao dịch.
Cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ
Quản lý và bảo quản tiền mặt, chứng từ giao dịch theo quy định của ngân hàng.
Báo cáo kết quả giao dịch hàng ngày cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực làm việc.
Giữ gìn vệ sinh và sắp xếp gọn gàng khu vực làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí Thu ngân nhà hàng
Thành thạo các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là phần mềm ứng dụng trong ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 222 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

