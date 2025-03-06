Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đảm bảo các hoạt động thu – chi trong nhà hàng được chính xác, minh bạch bao gồm: thu tiền sử dụng dịch vụ ăn, uống của khách tại nhà hàng theo hóa đơn, các hoạt động tạm ứng trong ngày. Làm báo cáo và kiểm quỹ hằng ngày, hàng tháng.

- Kiểm tra và báo cáo các khoản thu – chi cho kế toán viên theo ngày.

- Chuẩn bị tiền mặt, tiền lẻ phục vụ cho quá trình thanh toán.

- Xuất hóa đơn tạm tính để khách hàng kiểm tra và thanh toán

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, thật thà.

- Tốt nghiệp TC nghề, TC trở lên

- Nhanh nhạy và khả năng tính toán chính xác.

- Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ

- Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ;

- Sử dụng các phần mềm thu ngân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 VND trở lên

Thưởng theo tháng 800.000 VND-1.000.000 VND

Thưởng tiền tip theo tháng

Thưởng lễ tết, lương thứ 13 hằng năm

Ăn ca tại công ty

Chế độ BHXh đầy đủ

Liên hoan, teambuilding hằng năm

Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h hoặc 13h30-22h, 1 tháng nghỉ 4 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM

