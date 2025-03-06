Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đảm bảo các hoạt động thu – chi trong nhà hàng được chính xác, minh bạch bao gồm: thu tiền sử dụng dịch vụ ăn, uống của khách tại nhà hàng theo hóa đơn, các hoạt động tạm ứng trong ngày. Làm báo cáo và kiểm quỹ hằng ngày, hàng tháng.
- Kiểm tra và báo cáo các khoản thu – chi cho kế toán viên theo ngày.
- Chuẩn bị tiền mặt, tiền lẻ phục vụ cho quá trình thanh toán.
- Xuất hóa đơn tạm tính để khách hàng kiểm tra và thanh toán
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, thật thà.
- Tốt nghiệp TC nghề, TC trở lên
- Nhanh nhạy và khả năng tính toán chính xác.
- Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ
- Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ;
- Sử dụng các phần mềm thu ngân
- Tốt nghiệp TC nghề, TC trở lên
- Nhanh nhạy và khả năng tính toán chính xác.
- Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ
- Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ;
- Sử dụng các phần mềm thu ngân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7.000.000 VND trở lên
Thưởng theo tháng 800.000 VND-1.000.000 VND
Thưởng tiền tip theo tháng
Thưởng lễ tết, lương thứ 13 hằng năm
Ăn ca tại công ty
Chế độ BHXh đầy đủ
Liên hoan, teambuilding hằng năm
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h hoặc 13h30-22h, 1 tháng nghỉ 4 ngày
Thưởng theo tháng 800.000 VND-1.000.000 VND
Thưởng tiền tip theo tháng
Thưởng lễ tết, lương thứ 13 hằng năm
Ăn ca tại công ty
Chế độ BHXh đầy đủ
Liên hoan, teambuilding hằng năm
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h hoặc 13h30-22h, 1 tháng nghỉ 4 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI