Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TP Bà Rịa, Quận 9

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý dịch vụ khách hàng tại cửa hàng nhằm đảm bảo mức độ trải nghiệm hài lòng của khách hàng, bao gồm: Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ, sản phẩm trưng bày và tem giá đầy đủ, hết mình hỗ trợ khách hàng, ...;
Quản lý hàng hóa cửa hàng: Theo dõi mức tồn kho và đặt hàng đầy đủ, kiểm tra hàng hóa hết hạn, thực hiện đổi trả và hủy hàng theo quy định;
Quản lý nhân sự cửa hàng: Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên theo quy định, đảm bảo tối ưu hóa chi phí nhân sự tại cửa hàng; chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên CSR và ASM tại cửa hàng; đào tạo nhân sự kế thừa tại cửa hàng;
Quản lý chi phí vận hành cửa hàng (chi phí điện, nước, ...) nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành;
Quản lý doanh số bán hàng cửa hàng, luôn thúc đẩy doanh số và đảm bảo doanh số cửa hàng theo mục tiêu của Công ty;
Chuẩn bị các báo cáo về hàng hóa và vận hành tại theo quy định;
Đảm bảo cửa hàng tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động;
Giải quyết các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp;
Tham gia đề xuất, đóng góp các giải pháp và kế hoạch bán hàng cùng với Quản lý Khu vực (OFC) để thu hút khách hàng mới, mở rộng lưu lượng cửa hàng và nâng cao lợi nhuận;
Thực hiện những công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 - 35 tuổi.
Tối thiểu tốt nghiệp THPT
Có ít nhất 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Cửa hàng trưởng, Quản lý, Giám sát,... tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, coffee, nhà hàng, chuỗi cửa hàng đa sản phẩm, v.v.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.
Nhạy bén, khả năng xử lý tình huống.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Có thể hỗ trợ cửa hàng 1-2 ca đêm/tuần.

Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, bài bản gồm: nghiệp vụ, sản phẩm, các quy trình quản lý tại cửa hàng, sử dụng hệ thống, thiết bị, các kỹ năng quản lý nhân sự,...
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phù hợp với năng lực: Quản lý Khu vực, Quản lý Vùng...
Văn hóa 4F (Friendly - Fresh - Fun - Fair) tạo nên môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, công bằng.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và Bảo Hiểm cá nhân dành cho cấp Quản lý.
12 ngày phép năm, Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, Công đoàn.
Hưởng 100% lương trong thời gian Thử việc và Đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông DGNB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, The Galleria Metro 6 Building, song hành xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực


