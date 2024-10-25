Tuyển Xử Lý Nợ thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An - Tây Ninh - Tiền Giang ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thực hiện công tác quản lý và Xử lý nợ có Tài sản bảo đảm, tiến hành các biện pháp tác nghiệp đôn đốc & tố tụng nhằm yêu cầu khách hàng (KH) tất toán khoản vay tại VPBank bao gồm nhưng không hạn chế: Xác minh thông tin liên quan đến KH, nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp nhằm phục vụ qua quá trình thu hồi nợ; Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng VPBank, chủ yếu qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án,...; Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật; Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo. Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thực hiện công tác quản lý và Xử lý nợ có Tài sản bảo đảm, tiến hành các biện pháp tác nghiệp đôn đốc & tố tụng nhằm yêu cầu khách hàng (KH) tất toán khoản vay tại VPBank bao gồm nhưng không hạn chế:

Xác minh thông tin liên quan đến KH, nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp nhằm phục vụ qua quá trình thu hồi nợ;

Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng VPBank, chủ yếu qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án,...;

Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật;

Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp tài sản. Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...; Ưu tiên:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật;

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp tài sản. Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...;

Ưu tiên:

- Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ luật sư và kinh nghiệm tham gia tố tụng; hoặc

- Có nghiệp vụ tín dụng tốt, có kinh nghiệm cấu trúc nợ;

- Có kinh nghiệm làm xử lý nợ tại các Ngân hàng, AMC, Văn phòng Luật sư, Công ty Thu hồi nợ,...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng lắng nghe và thuyết phục; Chủ động, sáng tạo và luôn tìm tòi cải tiến trong công việc, xử lý tình huống linh hoạt; Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao; Hiểu biết về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng; Thông thạo đường xá; có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng lắng nghe và thuyết phục;

Chủ động, sáng tạo và luôn tìm tòi cải tiến trong công việc, xử lý tình huống linh hoạt;

Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao; Hiểu biết về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng; Thông thạo đường xá; có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính:

Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực; Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm; Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...); Incentive theo hiệu quả làm việc; Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm, ...

Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực;

Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm;

Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...);

Incentive theo hiệu quả làm việc;

Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm, ...

2. Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng VPBank:

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân); 14 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương; Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank & Công ty; Du lịch thường niên; Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng; Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; ...

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);

14 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương;

Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank & Công ty;

Du lịch thường niên;

Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng;

Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; ...

3. Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc;

4. Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành: đào tạo tân tuyển, đào tạo chuyên đề nội bộ, Công ty hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài;

5. Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua, ...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin