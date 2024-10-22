Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Trại Lốc 1, xã An Sinh, TX Đông Triều, Quảng Ninh, Đông Triều

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý và điều hành hoạt động của nhà hàng và khu lưu trú và các bộ phận vận hành khác.

+ Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển dịch vụ và sản phẩm.

+ Giám sát và đào tạo nhân viên, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

+ Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu kinh doanh Xây dựng hệ thống tổ chức: tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực cho CBNV, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Lập kế hoạch, lãnh đạo, phát triển, điều phối và thực hiện các chính sách, quy trình, quy định

+ Tham gia vào ban điều hành của công ty

+ Quản trị và vận hành các công việc liên quan tới hành chính Văn phòng

- Trực tiếp quản lý, kiểm tra, theo dõi các công việc và nhân viên của phòng HCNS

+ Tham mưu, xây dựng và vận hành hệ thống chính sách nhân sự

+ Lập chiến lược, kế hoạch tuyển dụng,đào tạo nhân sự và quản lý nhân sự nội bộ

-Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 35-50 tuổi

- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị Nhân lực, Luật... - Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh là một lợi thế - Có kỹ năng đàm phán thuyết phục, ngoại giao tốt - Nắm rõ chính sách, luật liên quan đến lao động, KPI - Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

-Có kinh nghiệm và nhạy bén trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ của công ty

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh từ 30-35tr/tháng

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với đội ngũ nhân sự tài năng, nhiệt huyết. - Được đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo luật lao động (chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, sinh nhật,...)

- Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước - Một số quyền lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

-Thời gian làm việc: Từ 8h00-12h, 13h-17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

