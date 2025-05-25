Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DEE VAN ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Ô số 01 Lô CN - 05, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ vào các sổ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Thực hiện công tác đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng hoá định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán và tài chính theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

Cập nhật kiến thức về luật thuế, kế toán và các quy định liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán trưởng.

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kiến thức tốt về luật thuế và các quy định liên quan đến lĩnh vực điện tử/điện lạnh.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DEE VAN ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEE VAN ELECTRONICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin