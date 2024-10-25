Tuyển Quản Lý Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Xã Hồng Thái Tây, Đông Triều

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc nhập xuất kho, kiểm kê, bảo quản hàng hóa, đảm bảo số lượng, chất lượng và cập nhật thông tin chính xác trên sổ sách, phần mềm và báo cáo. Sắp xếp hàng hóa khoa học theo nguyên tắc FIFO Đảm bảo vệ sinh kho và cập nhật sơ đồ kho thường xuyên. Lập các báo cáo định kỳ về tình hình kho Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời và hiệu quả Đề xuất cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, minh bạch và có trách nhiệm trong công việc. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý mua hàng, quản lý tài chính trong sản xuất, nông nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán Trình độ học vấn từ Cao Đẳng trở lên với các chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, ...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu và có cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững, lâu dài. Hỗ trợ cơm trưa và cung cấp ký túc xá miễn phí cho nhân viên. Lương tháng 13, chế độ thưởng Performance Bonus hấp dẫn. Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.