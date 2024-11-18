Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Ấp Thuỷ Thuận, xã An Phước, Mang Thít - Thửa 327, Tờ 5, Ấp 2, Đức Huệ, Bình Thành, Đức Huệ - 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh - 51A, đường Tân Hiền, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và kiểm soát chứng từ; hồ sơ thanh toán của Công ty đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp.

- Quản lý, kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp sổ sách, tài liệu của Công ty.

- Giám sát việc quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của Công ty.

- Xử lý các vấn đề về hóa đơn đầu ra đầu vào, lập hóa đơn đầu ra.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...

- Lập các báo cáo hàng tháng, tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.

- Thiết lập các báo cáo kế toán thuế, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Quản lý các hoạt động liên quan đến ngân sách của Công ty.

- Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền theo định kỳ; Lập báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động tài chính kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Am hiểu về kế toán, pháp luật tài chính kế toán.

- Khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu.

- Khả năng ra quyết định tốt.

- 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực logictics

- Tiếng Anh – khả năng đọc hiểu, ưu tiên người nói được tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, deal theo năng lực. Thời gian thử việc: 2 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Thưởng theo chính sách KPI của công ty

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm nhà nước và bảo hiểm sức khỏe 24/7.

- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH

