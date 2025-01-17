Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa tháp VIT Tower, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế tủ phân phối điện (Switch Board/ Power distribution board)
- Thiết kế trạm biến áp/ biến áp (Transformer).
- Triển khai bản vẽ CAD 2D, 3D bằng phần mềm.
- Chuẩn bị bản vẽ gia công chi tiết.
- Làm phác thảo, kiểm tra kích thước các bộ phận, vật liệu.
- Trong quá trình làm việc sẽ được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi chuyên gia người Nhật.
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Required Skills or Experience (Yêu cầu):
Đối với nam:
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
- Sử dụng thành thạo phần mềm Cad 2D, 3D
- Tiếng Nhật N3 trở lên
- Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế
- Ưu tiên hiểu biết về kĩ thuật cơ khí
Đối với nữ:
Đối với nữ:
Tại Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội
