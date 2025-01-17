Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thiết kế tủ phân phối điện (Switch Board/ Power distribution board)

- Thiết kế trạm biến áp/ biến áp (Transformer).

- Triển khai bản vẽ CAD 2D, 3D bằng phần mềm.

- Chuẩn bị bản vẽ gia công chi tiết.

- Làm phác thảo, kiểm tra kích thước các bộ phận, vật liệu.

- Trong quá trình làm việc sẽ được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi chuyên gia người Nhật.

- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.