Tuyển Trưởng phòng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
* Nhận đơn đặt hàng và xem xét năng lực sản xuất-5M
* Quản lý năng lực sản xuất-5M
* Lập kế hoạch sản xuất tháng, ngày theo số lượng yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tồn kho nguyên liệu.
* Giám sát kết quả sản xuất đưa ra hành động đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.
* Kiểm tra quá trình xuất hàng
* Tổng hợp tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tỉ lệ giao hàng cho trưởng bộ phận theo tuần- tháng- quý.
* Cải tiến giảm tồn kho sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm.
* Báo cáo kiểm kê thành phẩm, bán thành phẩm hàng tháng.
* Kiểm tra kết quả sản xuất đưa ra hành động phù hợp khi xảy ra bất thường để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.
* Các công việc khác từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Kinh nghiệm từ 2 năm lập kế hoạch sản xuất
Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
