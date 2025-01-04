Tuyển Trưởng phòng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Nhận đơn đặt hàng và xem xét năng lực sản xuất-5M

* Quản lý năng lực sản xuất-5M

* Lập kế hoạch sản xuất tháng, ngày theo số lượng yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tồn kho nguyên liệu.

* Giám sát kết quả sản xuất đưa ra hành động đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.

* Kiểm tra quá trình xuất hàng

* Tổng hợp tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tỉ lệ giao hàng cho trưởng bộ phận theo tuần- tháng- quý.

* Cải tiến giảm tồn kho sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm.

* Báo cáo kiểm kê thành phẩm, bán thành phẩm hàng tháng.

* Kiểm tra kết quả sản xuất đưa ra hành động phù hợp khi xảy ra bất thường để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.

* Các công việc khác từ cấp trên.