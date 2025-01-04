Tuyển Trưởng phòng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

* Nhận đơn đặt hàng và xem xét năng lực sản xuất-5M
* Quản lý năng lực sản xuất-5M
* Lập kế hoạch sản xuất tháng, ngày theo số lượng yêu cầu từ khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tồn kho nguyên liệu.
* Giám sát kết quả sản xuất đưa ra hành động đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.
* Kiểm tra quá trình xuất hàng
* Tổng hợp tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, tỉ lệ giao hàng cho trưởng bộ phận theo tuần- tháng- quý.
* Cải tiến giảm tồn kho sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm.
* Báo cáo kiểm kê thành phẩm, bán thành phẩm hàng tháng.
* Kiểm tra kết quả sản xuất đưa ra hành động phù hợp khi xảy ra bất thường để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra, lịch giao hàng.
* Các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
* Kinh nghiệm từ 2 năm lập kế hoạch sản xuất

Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 1A và 1B KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

