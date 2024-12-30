Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
- Hà Nội: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, HN
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý chế tạo
• Quản lý hiện trường chế tạo,
• Quản lý nhân lực,
• Cải tiến thao tác,
• Quản lý quy trình thao tác.
2. Quản lý thông tin sản xuất, phiên dịch
• Biên phiên dịch Việt Nhật,
• Quản lý lên kế hoạch sản xuất,
• Đặt hàng nguyên vật liệu gián tiếp cần thiết cho sản xuất, quản lý hiệu suất sản xuất, phối hợp thông tin với trụ sở chính ở Nhật và các nhà cung cấp Nhật Bản, v.v.
3. Quản lý kỹ thuật chế tạo
• Quản lý và cải tiến thiết bị sản xuất
• Khởi động dây truyền mới
• Bảo trì, đề xuất và thực hiện cải tiến hiệu suất, v.v.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI