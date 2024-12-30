Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý chế tạo

• Quản lý hiện trường chế tạo,

• Quản lý nhân lực,

• Cải tiến thao tác,

• Quản lý quy trình thao tác.

2. Quản lý thông tin sản xuất, phiên dịch

• Biên phiên dịch Việt Nhật,

• Quản lý lên kế hoạch sản xuất,

• Đặt hàng nguyên vật liệu gián tiếp cần thiết cho sản xuất, quản lý hiệu suất sản xuất, phối hợp thông tin với trụ sở chính ở Nhật và các nhà cung cấp Nhật Bản, v.v.

3. Quản lý kỹ thuật chế tạo

• Quản lý và cải tiến thiết bị sản xuất

• Khởi động dây truyền mới

• Bảo trì, đề xuất và thực hiện cải tiến hiệu suất, v.v.