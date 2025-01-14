Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chung kết quả của khối sản xuất với BGĐ nhà máy về chất lượng, tiến độ, sản lượng , nhân sự,..
Quản trị: xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn thuộc khối sản xuất
Hoạch định nhân sự: Xây dựng , đánh giá KPI của khối sản xuất; tham mưu đề xuất công tác khen thưởng kỷ luật; công tác đào tạo nhân sự ; phối hợp với khối nhân sự xây dựng định biên nhân sự và tuyển mộ nhân sự.
Kế hoạch : tiếp nhận, triển khai, kiểm soát kế hoạch sản xuất đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Máy móc và con người: Kiểm soát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, phối hợp cùng BP cơ điện để xử lý đưa máy móc thiết bị vào vận hành trong thời gian sớm nhất ; Điều động, sắp xếp, bố trí nhân sự khoa học và hợp lý.
Báo cáo công việc đột xuất, định kỳ theo quy định
Chịu trách nhiệm công tác ATVSLĐ, PCCC, 5S,.... tại khối sản xuất.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất có liên quan
Có kinh nghiệm trưởng phòng sản xuất từ ít nhất 5 năm trở lên trong các công ty sản xuất có quy mô nhân sự từ 300-500 người.
Am hiểu về máy móc thiết bị là một lợi thế
Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề
Tư duy phân tích, cải tiến sáng tạo, giao tiếp hiệu quả trong công việc.
Sử dụng thành thạo microsoft office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, thâm niên, sinh nhật
Xe đưa đón tại các tuyến tại Hải Phòng BHXH, bảo hiểm 24/7, bảo hiểm nhân thọ
Cung cấp xe cho cấp cán bộ quản lý
Cùng nhiều chế độ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

