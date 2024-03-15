Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Quản lý/Giám sát
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Địa chỉ làm việc: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quan hệ, thiết lập các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm của Công ty. Chủ động lập kế hoạch, mở rộng hệ thống với các Đại Lý, làm thủ tục kí hợp đồng phân phối với các Đại lý ( Các dự án Công ty triển khai đa phần các dự án độc quyền, hoặc F0, pháp lý đầy đủ tại Hà Nội và các tỉnh thành phát triển trên cả nước).
- Tương tác hỗ trợ Đại lý trong quá trình triển khai bán hàng.
- Cung cấp tài liệu bán hàng và triển khai khai báo các Đại lý bàn hàng.
- Theo dõi, đốc thúc, hỗ trợ các Đại lý tham gia các hoạt động kinh doanh/ marketing chung của Dự án (đào tạo dự án, sự kiện mở bán, roadshow, phát tờ rơi, trực dự án, các chương trình thi đua Dự án,…)
- Hỗ trợ giải quyết những vấn đề bất cập của Đại lý trong quá trình bán hàng.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các Đại lý.
- Hỗ trợ bộ phận Hỗ trợ bán hàng Check đối chiếu thanh toán cho Đại lý.
- Đề xuất các kế hoạch giải pháp để hỗ trợ cho công việc.
- Thực hiện công việc thủ tục giấy tờ của Dự Án
- Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing, Bất động sản là một lợi thế
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vai trò Quản lý đại lý. Ưu tiên từng làm quản lý đại lý cho các đơn vị tư vấn và phát triển dự án...
- Khả năng tổ chức, quản lý công việc tốt. Nhạy bén trong kinh doanh.
- Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt, kỹ năng đối ngoại, giao tiếp tốt.
- Có mối quan hệ tốt trong cộng đồng phân phối bất động sản.
- Độ tuổi: 30 tuổi trở lên.
- Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn. Từ 15 triệu/tháng trở lên .
- Lương tháng thứ 13.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, sinh nhật, các hoạt động phát triển bản thân.
- Du lịch nước ngoài.
- Thưởng các ngày lễ tết.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động. Chế độ đãi ngộ riêng biệt cho cán bộ cấp cao.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
