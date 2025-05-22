Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.
- Theo dõi công nợ khách hàng và NCC
- Theo dõi, lưu trữ Hợp đồng
- Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.
- Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế.
- Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ khoa học và an toàn.
- Xuất hoá đơn VAT
- Thiết lập báo cáo theo dõi chi phí nội bộ: chi phí bán hàng, chi phí kinh doanh, văn phòng, BHXH, BHYT, điện thoại,…
- Phối hợp với kế toán thuế, hoàn thành các yêu cầu: hóa đơn, chứng từ, các giao dịch ngân hàng và các yêu cầu nhằm mục tiêu hoàn thành các yêu cầu pháp lý về tài chính, thuế.
- Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào tháng/quý/năm; Phối hợp bộ phận thiết lập báo cáo tài chính, kết quả SXKD.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán – tài chính,…
- Kinh nghiệm từ 03 năm, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm (hỗ trợ làm) thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

