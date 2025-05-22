Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.

- Theo dõi công nợ khách hàng và NCC

- Theo dõi, lưu trữ Hợp đồng

- Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.

- Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế.

- Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ khoa học và an toàn.

- Xuất hoá đơn VAT

- Thiết lập báo cáo theo dõi chi phí nội bộ: chi phí bán hàng, chi phí kinh doanh, văn phòng, BHXH, BHYT, điện thoại,…

- Phối hợp với kế toán thuế, hoàn thành các yêu cầu: hóa đơn, chứng từ, các giao dịch ngân hàng và các yêu cầu nhằm mục tiêu hoàn thành các yêu cầu pháp lý về tài chính, thuế.

- Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào tháng/quý/năm; Phối hợp bộ phận thiết lập báo cáo tài chính, kết quả SXKD.