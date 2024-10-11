Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết nối, hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế: bác sĩ, phòng khám chuyên khoa, phòng khám đa khoa, trung tâm xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện.

Triển khai các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng số lượng người dùng các dịch vụ y tế trên nền tảng YouMed.

Xây dựng, triển khai và quản lý các quy trình làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ y tế.

Lên kế hoạch, triển khai, giám sát các dự án liên quan đến sản phẩm YouMed.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan, điểm cộng khi có kinh nghiệm trong y tế.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về Sales hoặc Marketing.

Có năng lực quản lý dự án.

Giỏi giao tiếp/trình bày/đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Có năng lực phân tích, lên kế hoạch.

Có năng lực quản lý đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng theo kết quả kinh doanh.

Thưởng lương tháng 13.

12 ngày nghỉ phép và ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật lao động.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn theo lịch đào tạo của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Địa điểm làm việc: Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ

Địa điểm làm việc:

