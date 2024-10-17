Tuyển Mobile Developer Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Mobile Developer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội
- Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng. - Tham gia phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android và iOS phục vụ các bài toán trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp - Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển. - Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai. - Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm với JavaScript (ES6), TypeScript, Redux.
- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động sử dụng framework React Native - Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng. - Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng. - Thành thạo sử dụng Git để quản lý mã nguồn. - Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng. - Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm. - Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế. - Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Oracle, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế. - Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế UI/UX cho nền tảng di động sử dụng Adobe XD, Figma, Sketch, Invision, Balsamiq là một lợi thế

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh (tùy theo năng lực ứng viên)
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Nghỉ thứ Bảy, CN)
Nghỉ lễ, nghỉ phép và 03 ngày nghỉ dưỡng hàng năm
Môi trường làm việc năng động, tự chủ cao, bảo hiểm, lương tháng thứ 13,14,..., du lịch hàng năm, các hoạt động tập thể gắn kết khác,...
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

