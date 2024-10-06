Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thiết kế và xây dựng các ứng dụng trên Mobile (bao gồm maintain và phát triển mới) Thực hiện triển khai kỹ thuật phần mềm trên Mobile app cho các dự án trong Công ty Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật các dự án lập trình ứng dụng Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ các nhu cầu sản phẩm của Công ty. Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành CNTT Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệp lập trình Android/ Kotlin hoặc IOS/ Swift Uu tiên ứng viên từng làm dự án product Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề Hiểu biết tốt về các UI components & customization/animation, thiết kế giao diện người dùng cho nhiều loại thiết bị có màn hình khác nhau Khả năng làm việc nhóm và quản trị công việc cá nhân tốt, chủ động, tích cực trong quá trình làm việc. không ngại học hỏi và có trách nhiệm với công việc. Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

- Thu nhập: Lương cứng (thỏa thuận) + phụ cấp + thưởng dự án

- Lương tháng 13.

- Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm

2. Chế độ phúc lợi:

- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

3. Cơ hội phát triển bản thân

- Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

- Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

- Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

- Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6 (Một tháng làm thêm 1 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin