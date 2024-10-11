Tuyển Mobile Developer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Trí Thông Minh Nhân Tạo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 Triệu

Mức lương 19 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 19 - 25 Triệu

Chúng tôi chuyên tâm vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao đặc biệt trong lĩnh vực AI, Như là:

Dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, hỗ trợ 20 ngôn ngữ toàn cầu. Giường massage trị liệu thông minh, phục vụ khách hàng quốc tế. Các giải pháp phần mềm mobile quy mô lớn dành cho cơ quan chính phủ. Cùng nhiều sản phẩm khác.

Chúng tôi mong muốn sự tham gia và đóng góp của bạn vào quá trình phát triển sản phẩm, giúp VAIS tạo ra bước đột phá trong năm 2024- 2025. Công việc và trách nhiệm với vai trò Mobile Developer như sau:

Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android/IOS bằng Flutter và Dart Tham gia đề xuất về UI/UX để khách hàng có trải nghiệm tốt với Sản phẩm Nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với chiến lược sản phẩm Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất sản phẩm Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm để suy nghĩ về các tính năng hoặc ứng dụng mới Xem xét phản hồi từ khách hàng hoặc khách hàng để xác định các tính năng hoặc chức năng mới nhằm cải thiện ứng dụng

Với Mức Lương 19 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Kỹ thuật máy tính

2. Có kinh nghiệm lập trình từ 2 năm

3. Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn bắt buộc

Kinh nghiệm lập trình trên nền tảng iOS/Android/cross-platform Appstore và playstore: Có kinh nghiệm triển khai Có am hiểu về design, thẩm mỹ và tư duy sản phẩm, hiểu nghiệp vụ của sản phẩm Có kiến thức/đã làm việc về Clean Architure, MVC, MVVM, State Management

4. Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn bổ sung

Có kiến thức/đã làm việc tương tác với phần cứng (camera, mic,...), điểm cộng nếu đã làm với BlueTooth

5. Tính cách

Tinh thần chủ động cầu tiến, làm việc biết trình bày kết quả Có tinh thần trách nhiệm với công việc cao Hòa đồng và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Trí Thông Minh Nhân Tạo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản và phụ cấp: từ 19.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ Thưởng tháng thứ 13, thưởng dự án (nếu có) Xét tăng lương 6 tháng/lần Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp Nghỉ phép: 12 ngày/năm + Phép thâm niên Được tham gia các hoạt động gắn kết 1 quý/ lần, sinh nhật, lễ tết, ... Làm việc trong môi trường cởi mở, linh hoạt, trẻ trung năng động, đồng nghiệp giúp đỡ và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Trí Thông Minh Nhân Tạo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin