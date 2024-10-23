Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Vũ Gia Software VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32, ngách 141/35 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng giao diện người dùng trên cả hai nền tảng di động (IOS và Android) Tích hợp các API để kết nối giữa các hệ thống Phối hợp làm việc với các thành viên trong các team (Design, Backend API...) để phát triển các tính năng của ứng dụng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 02-03 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng trên mobile với React Native. Có kiến thức về iOS và Android. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu: MySQL, MongoDB, RealmDB, SQLLite,... Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ: HTML, HTML, CSS, LESS, Redux, resful API, GraphQL, firebase, realmDB, sqllite, JavaScript, typescrip, bable, ES6,7,8 Kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng. Có thể Đọc, hiểu tiếng Anh (trong các trường hợp thực hiện các dự án làm việc với khách hàng nước ngoài) Có kinh nghiệm làm việc với các tool quản lý giao việc: Trello, Jira, Redmine.... Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt. Thái độ làm việc tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vũ Gia Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 - 20 Triệu (thưởng hiệu suất và phụ cấp: review tăng lương sau thử việc theo năng lực) Thưởng phần trăm dự án cho các thành viên nhóm dự án đạt hiệu suất cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết Review lương 1-2 lần/năm. Tùy theo năng lực Các hoạt động tổ chức teambuilding và du lịch công ty hàng quý/năm. Chính sách nghỉ Lễ, Tết, phép, BHXH Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vũ Gia Software VN

