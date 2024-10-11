Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, nhà D Vinaconex 1, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App Lên kế hoạch và thực hiện Submit App lên App Store (Apple, Google App store). Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hàng hoặc bên thứ ba) để thiết kế, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App

Lên kế hoạch và thực hiện Submit App lên App Store (Apple, Google App store).

Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hàng hoặc bên thứ ba) để thiết kế, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ

Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lập trình Mobile trong đó ít nhất 1 năm phát triển sản phẩm đa nền tảng bằng Flutter. Có kinh nghiệm làm việc với native (Kotlin, Swift) Có kinh nghiệm về Firebase Có hiểu biết về OOP cấu trúc dữ liệu giải thuật, có hiểu biết về thiết kế hệ thống Có khả năng đóng góp ý kiến để cải thiện UIUX Có tư duy tốt, nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập Chủ động trong công việc và tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới. Có khả năng tự học, tự tìm hiểu & đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lập trình Mobile trong đó ít nhất 1 năm phát triển sản phẩm đa nền tảng bằng Flutter.

Có kinh nghiệm làm việc với native (Kotlin, Swift)

Có kinh nghiệm về Firebase

Có hiểu biết về OOP cấu trúc dữ liệu giải thuật, có hiểu biết về thiết kế hệ thống

Có khả năng đóng góp ý kiến để cải thiện UIUX

Có tư duy tốt, nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Chủ động trong công việc và tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới.

Có khả năng tự học, tự tìm hiểu & đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian và môi trường làm việc

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần từ 8h15 - 17h30 nghỉ trưa từ 11:45 - 13:00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp thân thiện Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo Trang phục tự do thoải mái

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần từ 8h15 - 17h30 nghỉ trưa từ 11:45 - 13:00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp thân thiện

Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo

Trang phục tự do thoải mái

2. Lương và Phúc Lợi

Thu nhập 13-15 tháng lương (tối thiệu 13 tháng, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương) Thưởng hiệu suất 2 lần/năm Thưởng nhân viên xuất sắc, lễ tết, sinh nhật, thưởng giới thiệu nhân sự,... Nghỉ phép 12 ngày/năm Du lịch, khám sức khỏe, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng, xét tăng lương (1 năm 2 lần)... Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ tối đa 1,500,000 VND nếu đỗ các loại chứng chỉ sau: AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) Thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, JLPT N4, JLPT N5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) Trợ cấp lương khi đỗ các chứng chỉ AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT N3/N2/N1 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) từ 500,000 - 1,500,000 VN Tham gia các hoạt động team building thường xuyên như: sinh nhật, happy lunch, workshop... Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: màn hình, macbook, ipad,... Tham gia đầy đủ bảo hiểm tuân thủ theo luật lao động hiện hành

Thu nhập 13-15 tháng lương (tối thiệu 13 tháng, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương)

Thưởng hiệu suất 2 lần/năm

Thưởng nhân viên xuất sắc, lễ tết, sinh nhật, thưởng giới thiệu nhân sự,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Du lịch, khám sức khỏe, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng, xét tăng lương (1 năm 2 lần)...

Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ tối đa 1,500,000 VND nếu đỗ các loại chứng chỉ sau: AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)

Thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, JLPT N4, JLPT N5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)

Trợ cấp lương khi đỗ các chứng chỉ AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT N3/N2/N1 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) từ 500,000 - 1,500,000 VN

Tham gia các hoạt động team building thường xuyên như: sinh nhật, happy lunch, workshop...

Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: màn hình, macbook, ipad,...

Tham gia đầy đủ bảo hiểm tuân thủ theo luật lao động hiện hành

3. Cơ hội phát triển, thăng tiến

Được training từ chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn của Nhật Có nhiều hoạt động nâng cao chuyên môn (Seminar, Workshop, Techtalk,...) Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý, trở thành Key Member của công ty Có khả năng trở thành Key Member của công ty Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh Nhiều cơ hội học tập, thử thách, có cơ hội được tham gia từ phần tích yêu cầu, thiết kế, phát triển phần mềm, đến release sản phẩm

Được training từ chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn của Nhật

Có nhiều hoạt động nâng cao chuyên môn (Seminar, Workshop, Techtalk,...)

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý, trở thành Key Member của công ty

Có khả năng trở thành Key Member của công ty

Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh

Nhiều cơ hội học tập, thử thách, có cơ hội được tham gia từ phần tích yêu cầu, thiết kế, phát triển phần mềm, đến release sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin