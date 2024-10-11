Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH THEINFITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH
- Hà Nội: Tầng 4, nhà D Vinaconex 1, Ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App
Lên kế hoạch và thực hiện Submit App lên App Store (Apple, Google App store).
Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hàng hoặc bên thứ ba) để thiết kế, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lập trình Mobile trong đó ít nhất 1 năm phát triển sản phẩm đa nền tảng bằng Flutter.
Có kinh nghiệm làm việc với native (Kotlin, Swift)
Có kinh nghiệm về Firebase
Có hiểu biết về OOP cấu trúc dữ liệu giải thuật, có hiểu biết về thiết kế hệ thống
Có khả năng đóng góp ý kiến để cải thiện UIUX
Có tư duy tốt, nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh
Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
Chủ động trong công việc và tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới.
Có khả năng tự học, tự tìm hiểu & đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt
Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần từ 8h15 - 17h30 nghỉ trưa từ 11:45 - 13:00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp thân thiện
Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo
Trang phục tự do thoải mái
2. Lương và Phúc Lợi
Thu nhập 13-15 tháng lương (tối thiệu 13 tháng, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương)
Thưởng hiệu suất 2 lần/năm
Thưởng nhân viên xuất sắc, lễ tết, sinh nhật, thưởng giới thiệu nhân sự,...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Du lịch, khám sức khỏe, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng, xét tăng lương (1 năm 2 lần)...
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ tối đa 1,500,000 VND nếu đỗ các loại chứng chỉ sau: AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)
Thưởng nóng khi đỗ các chứng chỉ IT, JLPT N4, JLPT N5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương)
Trợ cấp lương khi đỗ các chứng chỉ AWS, GCP, ISTQB/JSTQB, JLPT N3/N2/N1 (hoặc các chứng chỉ tiếng Nhật tương đương) từ 500,000 - 1,500,000 VN
Tham gia các hoạt động team building thường xuyên như: sinh nhật, happy lunch, workshop...
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: màn hình, macbook, ipad,...
Tham gia đầy đủ bảo hiểm tuân thủ theo luật lao động hiện hành
3. Cơ hội phát triển, thăng tiến
Được training từ chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn của Nhật
Có nhiều hoạt động nâng cao chuyên môn (Seminar, Workshop, Techtalk,...)
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý, trở thành Key Member của công ty
Có khả năng trở thành Key Member của công ty
Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh
Nhiều cơ hội học tập, thử thách, có cơ hội được tham gia từ phần tích yêu cầu, thiết kế, phát triển phần mềm, đến release sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
