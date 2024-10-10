Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng mobile (iOS, Android) Triển khai các yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng Xử lý sự cố và cải tiến ứng dụng Làm việc theo nhóm và cộng tác hiệu quả với các thành viên trong đội Cập nhật liên tục kiến thức và công nghệ mới

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương Có kinh nghiệm thực tế trong phát triển ứng dụng di động bằng React Native Thành thạo cú pháp React Native, các thành phần cốt lõi và quản lý trạng thái Hiểu biết về các nền tảng iOS và Android Có kiến thức về các nguyên tắc thiết kế UI/UX và các công cụ thiết kế Kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng. Có khả năng viết mã sạch, có thể bảo trì và có thể mở rộng Có kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh Có tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả Đã có ứng dụng publish trên play store và apple store

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và năng lực Chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và chế độ nghỉ phép Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi các công nghệ mới Chế độ lương, thưởng hiệu suất và phụ cấp: review tăng lương sau thử việc theo năng lực Thưởng phần trăm dự án cho các thành viên nhóm dự án đạt hiệu suất cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết Môi trường làm việc năng động và sáng tạo Các hoạt động xã hội và xây dựng nhóm định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

