Tuyển Mobile Developer Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Mobile Developer

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54A Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Lập trình mobile app Lending + Non Lending các ứng dụng tài chính, ngân hàng,... tích hợp các công nghệ mới Tham gia nghiên cứu các giải pháp tối ưu trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng, bảo mật hệ thống... Đóng góp ý tưởng, phát triển chuyên sâu về công nghệ và sản phẩm Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án Tham gia phát triển các dự án vô cùng lớn về lĩnh vực Ngân hàng Sử dụng các công nghệ mới: kiến trúc Microservice; DBMS Oracle, MySQL; Docker, Kafka...
• Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin các trường đại học, cao đẳng hoặc các trung tâm đào tạo lập trình viên
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về Swift/Kotlin
• Có kiến thức mobile security
• Kinh nghiệm triển khai mini-super app / micro frontend là điểm cộng.
• Kinh nghiệm triển khai dự án lớn là điểm cộng.
• Có kiến thức microservice , Domain Driven Design là điểm cộng.
• Có kinh nghiệm banking là điểm cộng • Tinh thần tự giác trong công việc • Kỹ năng làm việc theo nhóm • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

QUYỀN LỢI
Tham gia vào các siêu dự án trọng điểm, có vốn đầu tư trên 2000 tỉ đồng. định hình tương lai của Ngân hàng Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo khi tham gia toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, phát triển cho đến khi triển khai thực tế. Làm việc cùng những đối và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như BCG, McKinsey, IBM, AWS, Temenos Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua việc trải nghiệm các kiến trúc và công nghệ mới nhất, tiếp cận với nhiều domain khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng để thúc đẩy khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức phức tạp của ngành ngân hàng. Giờ làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái Văn phòng thiết kế theo phong cách Agile với không gian mở, bố trí linh hoạt, nhiều cây xanh, khu vực nghỉ ngơi thư giãn và pantry đầy đủ tiện nghi.
Gói thu nhập từ 15 đến 18 tháng lương/năm (có thưởng dự án tùy vị trí công việc). Nhận mức offer cạnh tranh nếu có năng lực vượt trội. Được vay vốn ngân hàng lãi suất thấp, mua cổ phiếu giá ưu đãi theo chương trình dành cho người nội bộ. Kèm thêm gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp - MSB care, nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

