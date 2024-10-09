Tuyển Mobile Developer Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
- Hà Nội: 136 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng iOS và Android
Tham gia vào quá trình thiết kế, lập trình và kiểm thử ứng dụng di động
Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của ứng dụng
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong phát triển ứng dụng di động
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như thiết kế, back-end để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh
Tham gia vào quá trình sửa lỗi và bảo trì ứng dụng sau khi phát hành
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng và cấu trúc dữ liệu
Hiểu biết về một trong các nền tảng phát triển ứng dụng di động: Android (Java/Kotlin) hoặc iOS (Swift/Objective-C)
Có kiến thức về RESTful APIs và cách tích hợp vào ứng dụng di động
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, hỗ trợ làm việc từ xa khi cần thiết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
