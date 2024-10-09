Tuyển Mobile Developer Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng iOS và Android Tham gia vào quá trình thiết kế, lập trình và kiểm thử ứng dụng di động Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của ứng dụng Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong phát triển ứng dụng di động Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như thiết kế, back-end để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Tham gia vào quá trình sửa lỗi và bảo trì ứng dụng sau khi phát hành

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng và cấu trúc dữ liệu Hiểu biết về một trong các nền tảng phát triển ứng dụng di động: Android (Java/Kotlin) hoặc iOS (Swift/Objective-C) Có kiến thức về RESTful APIs và cách tích hợp vào ứng dụng di động Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Có cơ hội thăng tiến trong công việc Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thời gian làm việc linh hoạt, hỗ trợ làm việc từ xa khi cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

