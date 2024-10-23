Tuyển Bác sĩ da liễu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
- Hà Nội: 29 Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận
Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da, một số bệnh da liễu thường gặp như mụn, sẹo, viêm da cơ địa, nám, tàn nhang, trẻ hóa, peel, thu nhỏ lcl và da không đều màu, cấp ẩm.
Trực tiếp điều trị các vấn đề về da liễu thẩm mỹ bằng công nghệ cao: Trắng sáng da, trẻ hoá da, mụn, sẹo
Quản lý vật tư y tế và sử dụng thiết bị công nghệ cao để trực tiếp thực hiện trị liệu theo tiêu chuẩn của Bộ y tế
Theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất gói dịch vụ phù hợp và hiệu quả
Cùng các bộ phận khác:
Xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật dịch vụ
Truyền thông quảng bá cho dịch vụ và thương hiệu của cơ sở
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, không có vấn đề về da
Độ tuổi: từ 28 tuổi đến 45 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học ngành Y
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Nội khoa/Da liễu, chứng chỉ Laser/Meso
Ưu tiên từng làm việc tại các thẩm mỹ viện lớn, bệnh viện da liễu, kinh nghiệm trong nghề trên 2 năm
Có tinh thần cầu thị, học hỏi các công nghệ làm đẹp, không ngừng tìm tòi để cải thiện chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất
Trung thực, trách nhiệm trong công việc
Khéo léo trong cư xử với đồng nghiệp và khách hàng
Khả năng tư vấn trực tiếp cho khách hàng tự tin, lưu loát, tạo dựng được niềm tin cho khách hàng
Sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông tại các chiến dịch marketing cho phòng khám
Có khả năng gắn bó lâu dài với phòng khám
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thoả thuận + thưởng theo quy định của Phòng khám
Thử việc 2 tháng. Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm ngay khi hết thử việc)
Thường xuyên được đi học nâng cao kiến thức chuyên môn và được sử dụng các máy làm đẹp công nghệ cao mới nhất của Mỹ, Hàn Quốc
Được xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
