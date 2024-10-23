Tuyển Bác sĩ da liễu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da, một số bệnh da liễu thường gặp như mụn, sẹo, viêm da cơ địa, nám, tàn nhang, trẻ hóa, peel, thu nhỏ lcl và da không đều màu, cấp ẩm. Trực tiếp điều trị các vấn đề về da liễu thẩm mỹ bằng công nghệ cao: Trắng sáng da, trẻ hoá da, mụn, sẹo Quản lý vật tư y tế và sử dụng thiết bị công nghệ cao để trực tiếp thực hiện trị liệu theo tiêu chuẩn của Bộ y tế Theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất gói dịch vụ phù hợp và hiệu quả Cùng các bộ phận khác: Xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật dịch vụ Truyền thông quảng bá cho dịch vụ và thương hiệu của cơ sở

Khám, tư vấn chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da, một số bệnh da liễu thường gặp như mụn, sẹo, viêm da cơ địa, nám, tàn nhang, trẻ hóa, peel, thu nhỏ lcl và da không đều màu, cấp ẩm.

Trực tiếp điều trị các vấn đề về da liễu thẩm mỹ bằng công nghệ cao: Trắng sáng da, trẻ hoá da, mụn, sẹo

Quản lý vật tư y tế và sử dụng thiết bị công nghệ cao để trực tiếp thực hiện trị liệu theo tiêu chuẩn của Bộ y tế

Theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu nhằm đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất gói dịch vụ phù hợp và hiệu quả

Cùng các bộ phận khác:

Xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật dịch vụ

Truyền thông quảng bá cho dịch vụ và thương hiệu của cơ sở

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, không có vấn đề về da Độ tuổi: từ 28 tuổi đến 45 tuổi. Tốt nghiệp Đại học ngành Y Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Nội khoa/Da liễu, chứng chỉ Laser/Meso Ưu tiên từng làm việc tại các thẩm mỹ viện lớn, bệnh viện da liễu, kinh nghiệm trong nghề trên 2 năm Có tinh thần cầu thị, học hỏi các công nghệ làm đẹp, không ngừng tìm tòi để cải thiện chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất Trung thực, trách nhiệm trong công việc Khéo léo trong cư xử với đồng nghiệp và khách hàng Khả năng tư vấn trực tiếp cho khách hàng tự tin, lưu loát, tạo dựng được niềm tin cho khách hàng Sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông tại các chiến dịch marketing cho phòng khám Có khả năng gắn bó lâu dài với phòng khám

Ngoại hình ưa nhìn, không có vấn đề về da

Độ tuổi: từ 28 tuổi đến 45 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học ngành Y

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Nội khoa/Da liễu, chứng chỉ Laser/Meso

Ưu tiên từng làm việc tại các thẩm mỹ viện lớn, bệnh viện da liễu, kinh nghiệm trong nghề trên 2 năm

Có tinh thần cầu thị, học hỏi các công nghệ làm đẹp, không ngừng tìm tòi để cải thiện chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất

Trung thực, trách nhiệm trong công việc

Khéo léo trong cư xử với đồng nghiệp và khách hàng

Khả năng tư vấn trực tiếp cho khách hàng tự tin, lưu loát, tạo dựng được niềm tin cho khách hàng

Sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông tại các chiến dịch marketing cho phòng khám

Có khả năng gắn bó lâu dài với phòng khám

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thoả thuận + thưởng theo quy định của Phòng khám Thử việc 2 tháng. Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm ngay khi hết thử việc) Thường xuyên được đi học nâng cao kiến thức chuyên môn và được sử dụng các máy làm đẹp công nghệ cao mới nhất của Mỹ, Hàn Quốc Được xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok

Lương cứng thoả thuận + thưởng theo quy định của Phòng khám

Thử việc 2 tháng. Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm ngay khi hết thử việc)

Thường xuyên được đi học nâng cao kiến thức chuyên môn và được sử dụng các máy làm đẹp công nghệ cao mới nhất của Mỹ, Hàn Quốc

Được xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin