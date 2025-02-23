Tuyển Backend Developer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu

Mức lương 28 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 28 - 40 Triệu

Logic ứng dụng web phía server: Quản lý các quy trình xử lý dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng trên nền tảng server

Logic ứng dụng web phía server:

Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên front-end và các lập trình viên ứng dụng di động để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng

Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển:

Viết các dịch vụ web và API: Phát triển các API, dịch vụ web mà các lập trình viên front-end và ứng dụng di động có thể sử dụng để kết nối và truy cập dữ liệu từ hệ thống back-end

Viết các dịch vụ web và API:

Với Mức Lương 28 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán học, Điện tử và Viễn thông, Cơ điện tử và các ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển web (Cấp độ Senior)

Thành thạo với các framework NodeJS backend nổi tiếng (Express hoặc Nest)

Hiểu biết vững về RESTful API, gRPC, mono-repo, git

Kiến thức sâu về OOP, SOLID

Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB, DynamoDB, Elastic Search, Redis)

Tạo các sơ đồ cơ sở dữ liệu hỗ trợ các quy trình kinh doanh

Kinh nghiệm phát triển các server phân tán, server quy mô lớn sử dụng AWS là một lợi thế

Kiến thức về công cụ container hóa và điều phối (Docker, Kubernetes)

Kinh nghiệm và thành thạo trong Message Queue, hệ thống phân tán, kiểm thử đơn vị là một lợi thế

Kiến thức sâu về các mẫu thiết kế (Observer, Factory, Builder, Prototype pattern) là một lợi thế

Kinh nghiệm trong các hệ thống LMS (Hệ thống Quản lý Học tập), EdTech, Fintech là một lợi thế

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 28,000,000 - 40,000,000 triệu VND/ tháng

Thử việc nhận 100% lương

Làm việc trong một môi trường Product, tham gia vào tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm

Product,

Sử dụng phần mềm hiện đại để giảm bớt giấy tờ công việc, từ đó tập trung vào phát triển chuyên môn (HubSpot, Base, BaseHRM, E-contract)

Làm việc với hệ thống giáo dục lớn, dữ liệu lớn, sử dụng công nghệ mới

Thử thách và phát triển ở nhiều vị trí với lộ trình thăng tiến rõ ràng

Các khóa đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao kỹ năng quản lý như lãnh đạo, quản lý rủi ro, đàm phán, tư duy thiết kế, tư duy phục vụ

Lương tháng 13, thưởng cố định và các khoản thưởng theo chính sách công ty

Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

Chính sách thưởng cho nhân viên tham gia các khóa học tại SAPP

Làm việc trong môi trường trẻ trung với 90% là Gen Z, năng động và sáng tạo, có nhiều hoạt động kết nối (du lịch, sinh nhật công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin