Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Unstatic làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty TNHH Unstatic
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Unstatic

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Unstatic

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống code back-end chất lượng.
Phát triển những tính năng, ứng dụng có khả năng hỗ trợ mobile, desktop và web application với scale lớn.
Cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất và chia sẻ lại với các thành viên trong team.
Đóng góp vào trong từng khâu phát triển sản phẩm (Lên ý tưởng, thực hiện, release)
Phát triển code structured, đã được test, dễ đọc và dễ maintain.
Làm việc trong một team Agile.
Hỗ trợ phát triển và mentor các developers khác trong team khi cần thiết.
Tham gia vào các buổi review code để đảm bảo chất lượng code và bổ sung kiến thức cho các thành viên khác.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3-4 năm kinh nghiệm, thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình backend (NodeJS, Typescript).
Có kiến thức sâu và kinh nghiệm với các SQL/NoSQL database như Postgres, MySQL, MongoDB, Firestore, Redis...
Kinh nghiệm làm việc với cloud infrastructure như GCP, AWS, Cloudflare.
Có kiến thức về distributed system và các kiến trúc như microservices, event-driven, ...
Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, liên tục release theo phương pháp Agile.
Có kinh nghiệm xây dựng các web service scalable.
Có kinh nghiệm tối ưu performance, profiling và debug ứng dụng.
Có niềm đam mê yêu thích với công nghệ trong lĩnh vực

Tại Công ty TNHH Unstatic Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET hấp dẫn lên tới 35.000.000 VNĐ.
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ Thứ 2 - Thứ 6
Chấm công/làm việc linh hoạt từ 08h00 - 09h30, miễn đủ 8 tiếng, đảm bảo hiệu suất và tiến độ công việc (nghỉ trưa 12h00 - 13h30) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Môi trường product trẻ trung năng động, sáng tạo cao.
Được tham gia vào dự án thực tế, sản phẩm quy mô toàn thế giới, hiện có hơn 1.5 triệu người sử dụng trên toàn cầu.
Được tiếp cận với các phương pháp growth hiện tại trong ngành, luôn được học hỏi những kiến thức mới.
Cơ hội phát triển bản thân rộng mở với những người trẻ & nhiệt huyết trong công ty, tham gia đội ngũ growth với những người có tư duy sắc bén.
BHYT, BHXH, BHTN theo luật, Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (PTI)
Hỗ trợ ăn trưa 500.000 VND/tháng.
Miễn phí gửi xe, snacks & drinks tại văn phòng.
Du lịch công ty, team building, sinh nhật.
Happy Lunch vào Trưa thứ 4, Teabreak vào chiều Thứ 3 hoặc chiều Thứ 5 hàng tuần
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thâm niên.
Review lương 1 lần/năm.
Các chế độ khác theo đúng Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unstatic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Unstatic

Công ty TNHH Unstatic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

